Спорт

Стали известны итоги жеребьевки футбольных еврокубков

В пятницу, 17 марта, прошла церемония жеребьевки четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В четвертьфиналах Лиги чемпионов УЕФА сыграют следующие пары команд: «Реал» (Мадрид, Испания) — «Челси» (Лондон, Англия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Интер» (Милан, Италия), «Манчестер Сити» (Англия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия), «Милан» (Италия) — «Наполи» (Неаполь, Италия). Первые поединки состоятся 11 и 12 апреля. Клубы, которые указаны первыми, проведут первые матчи на домашних полях. Ответные встречи пройдут 18 и 19 апреля. В первом полуфинале между собой встретятся победители четвертого и второго полуфинала, а во втором сыграют победители третьего и первого четвертьфинала. Как отмечает «Газета.ру», номинальным хозяином финала, который 10 июня состоится в Стамбуле, станет победитель второго полуфинала.

В четвертьфиналах Лиги Европы встретятся: «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Севилья» (Испания), «Ювентус» (Турин, Италия) — «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Байер-04» (Леверкузен, Германия) — «Юнион» (Сен-Жиль, Бельгия), «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) — «Рома» (Рим, Италия). Матчи пройдут 13 и 20 апреля. Команды, которые указаны первыми, проведут первые матчи на домашних стадионах. В первом полуфинале сыграют победители второго и первого четвертьфинала, во втором полуфинале — сильнейшие команды из четвертого и третьего четвертьфинала. В финальной игре, которая пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене», номинальным хозяином поля будет победитель первого полуфинала.