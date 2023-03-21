Спорт

Футбольная команда «Луки-Энергия» пригласила болельщиков на первый домашний матч года

Футбольная команда «Луки-Энергия» в воскресенье, 2 апреля, проведет на стадионе «Экспресс» матч первого тура весеннего этапа первенства России – первый домашний матч 2023 года. В роли соперника великолучан в этом поединке выступит костромской «Спартак». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Этим поединком в «Группе 2.А» великолукская команда стартует во втором этапе Второй лиги первенства России.

«"Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите на "Экспрессе" в первом домашнем матче года нашу команду», - обратились футболисты к великолучанам.

Вход на стадион платный, кроме льготных категорий зрителей. Цена входного билета 100 рублей. Билет приобрести можно только за наличные в кассе стадиона.

Начало игры в 15:00.