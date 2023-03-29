Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Парк у реки Милевки
Оплата за ОДН с марта
Антон Минаков о работе ЛДПР
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
построй дом своей мечты
досрочный выход на пенсию
о показаниях электросчётчика
форум работающей молодежи
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Договор с «Псковэнергосбыт»
Топ учебных заведений
Господин Рейтингомер
и снова в грязи
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
Защита для псковских предпринимателей
Оазис здоровья под Псковом
 
 
 
ещё Спорт 29.03.2023 09:340 Физра с барьерами 29.03.2023 09:340 Физра с барьерами 28.03.2023 19:200 Команда города Пскова по баскетболу стала победителем областной спартакиады 28.03.2023 18:000 Чемпионат города Пскова по интерактивному футболу прошел на стадионе «Машиностроитель» 28.03.2023 11:360 Спортсмены из Гдова победили в областном чемпионате по всестилевому карате 28.03.2023 09:300 Первенство Псковской области по тяжелой атлетике прошло в Бежаницах
 
 
 
Самое популярное 22.03.2023 12:4612 Директор псковской управляющей компании объяснила крупные суммы в квитанциях за март 24.03.2023 16:130 Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО 22.03.2023 10:448 Псковичи возмущены повышением квартплаты в три раза 25.03.2023 21:580 Популярная среди россиян привычка оказалась одним из признаков деменции 22.03.2023 09:573 Псковского бизнесмена и экс-депутата Аркадия Маркова приговорили к лишению свободы за экстремизм
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Физра с барьерами

29.03.2023 09:34|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы собираются установить допуск на уроки физкультуры через медицинский кабинет. Псковские родители сомневаются, что это сработает, и рассказывают, как сейчас физруки игнорируют справки об освобождении. Спортивный врач напоминает о гибели студента ПсковГУ на паре по физвоспитанию. А местные спортсмены уверены, что новые справки, в случае их введения, станут барьером перед физическим развитием подростков. Подробности в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

 

«Трояк» за спецгруппу

В Госдуме готовят ко второму чтению законопроект, работа над которым ведется с 2018 года. Речь идет о допуске школьников на уроки физкультуры с учетом состояния здоровья. Родителей обяжут приносить в школы справки, подтверждающие, что ребенок в состоянии посещать занятия, и ему по силам скакать через козла и отжиматься от пола.

Сейчас система работает ровно наоборот – справка нужна для освобождения от физкультуры. И она не всегда срабатывает, рассказывает мама псковского школьника Татьяна Кузьмина.

«У сына физручка – женщина старой закалки, в плохом смысле. Ребенок наблюдается у гастроэнтеролога, - говорит она. - Например, ему нельзя бегать, иначе желчь забрасывается в желудок. Заниматься можно, но в меру сил, нормативы сдавать по сниженной планке».

В начале учебного года мама принесла в школу справку от врача: физкультурой заниматься в спепцгруппе. Первые полтора месяца данные не были занесены в журнал. Но и после этого сын Татьяны занимается вместе с остальными одноклассниками. За нормативы хватает «трояки». Никакого спецподхода педагог не проявляет.

«Мне непонятно, - делится женщина, - как вообще можно оценки ставить за такие предметы, как физкультура, изо и музыка. Не каждый ребенок спортивный, не каждый обладает художественным талантом и музыкальным слухом. Эти предметы нужны для общего развития, но ставить по ним надо «зачет» или «не зачет». Иначе, только аттестат портить».

Другая псковская мама, Светлана Иванова, вспоминает, что раньше каждый день с физкультурой в расписании начинался со слез дочери. Неспортивная девочка на уроках регулярно слышала от физрука о том, какая она никчемная. Уничижительные комментарии прекратились после беседы мамы с классным руководителем. Однако на этом приключения школьницы у шведской стенки не закончились. Однажды она принесла после болезни справку об освобождении на две недели. В последний день этого срока мама увидела в электронном дневнике дочери «двойку» по ненавистному предмету. После выяснений оказалось, что физрук самостоятельно решил завершить период освобождения.

«Позиция такая: «Ну и что, что справка! Все от того, что не двигаешься». Три недели эту «двойку» вычеркнуть не могли. При этом условий для занятий в школе нет. Я не говорю даже про душ, но нет стадиона, дети весной и осенью вокруг школы круги наматывают».

Обе мамы с недоверием смотрят на потенциальное введение справок, разрешающих заниматься физкультурой. Они считают, что формальный подход во время медосмотров – в духе «Жалоб нет? Годен!» – загубит позитивный посыл начинания, которое на практике не будет работать так, как задумывается.

«Вкл» и «выкл»

Виталий Дидыч, лидер движения «Street Workout Псков», также настроен скептически, но по другим причинам. Он напоминает, что за время ковидного дистанта физкультура сильно пострадала: вместо физического развития школьники писали рефераты и записывали приседания на видео. По его мнению, бумаги на допуск к занятиям будут иметь тот же эффект, они отсекут часть школьников от физического развития. Существующая система со справками на освобождение кажется ему более логичной. Но и он признает ее не работающей, как положено.

«Ковид нанес серьезный удар по развитию физических качеств у подростков и студенческой молодежи, - считает спортсмен. – Занятия физкультурой необходимы, другое дело, что по всей стране программы на уроках используют типовые, без учета разной степени ограничений по здоровью. Кто-то из директоров, защищая свою школу, скажет, что все это есть. А на практике замученный учитель физкультуры, дай бог, чтобы был и чтобы урок провел».

Физкультура в системе школьного образования работает только в двух режимах, «вкл» и «выкл», отмечает Виталий Дидыч. То есть или все дети одинаково бегают, прыгают и сдают одни и те же нормативы, или сидят на скамейке с полным освобождением.

«Школьникам удобно сидеть на скамейке и ничего не делать, - сокрушается Виталий Дидыч. - Система образования позволяет детям со справками вырасти ленивыми и пассивными. В школе должно закладываться понимание, что даже простейшая зарядка работает на улучшение физического состояния».

В случае принятия закона вреда от него будет больше, чем пользы, поддерживает директор сети клубов «Супер Фитнес» Георгий Пономарев.

«Получается, что при отсутствии справки на урок не допустят? – задается он вопросом. – Появится еще один барьер перед занятиями физкультурой. И без того много сложностей: нет душа, неудобные раздевалки, нужно таскать пакет с формой, а зимой еще и лыжи. Любое усложнение допуска к занятиям отваживает от них, уменьшает желание заниматься».

Георгий Пономарев приводит еще несколько примеров, называя барьеры, препятствующие бесплатным занятиям физкультурой. В частности, он обращает внимание на закрытые на ключ новые спортплощадки на пришкольных территориях («Абсолютно нелогично. Понаделали красивых спортивных площадок, но как бы чего не вышло, не сломал бы кто палец или оборудование, взяли и закрыли. Ну, разве это правильно?»). И на ограждение вокруг уличных тренажеров на стадионе «Машиностроитель» («Висит бумажка с надписью "Подойдите к администратору ". И кто пойдет? Поэтому тренажеры регулярно пустуют»). Он предполагает, что закон о справках по здоровью уменьшит количество занимающихся физкультурой.

«Мне кажется, это какая-то перестраховка, – выносит директор сети фитнес-клубов свой вердикт законодательной инициативе. - Наверняка, есть негативные случаи, на которые могут сослаться законодатели, раз они хотят такое ввести. Но мера излишняя, все, что она даст – позволит избежать ответственности».

«Дети гибнут»

Случаи такие, действительно, есть. В новостную повестку закон о справках вернулся после того, как 14 марта семиклассница из Петербурга умерла на уроке физкультуры. Девочка не была освобождена от занятий, но имела сердечный диагноз, записанный в медицинской карте.

Не менее шокирующий случай произошел в Пскове в сентябре прошлого года. Второкурсник ПсковГУ скончался во время занятий по физвоспитанию на городской набережной. Он потерял сознание, выполняя упражнение подъема и спуска по винтовой лестнице. Летом юноша перенес операцию на сердце, справку в вуз предоставил, был определен в спецгруппу, однако по команде преподавателя выполнял то же упражнение, что и остальные. После трагического происшествия вуз обязал студентов принести справки для допуска на физвоспитание.

На случай в университете ссылается педиатр, врач спортивной медицины Илья Каплун, говоря об актуальности разрешительных справок на физкультуру.

«Инициатива правильная, много печальных случаев, к сожалению, дети гибнут на физкультуре, - констатирует доктор. – Участковый педиатр лучше знает ребенка, видит его карточку, в которую внесены все заболевания».

В практике доктора Каплуна был случай, когда родители обратились к нему за допуском на занятия в спортивной секции. Однако умолчали о сахарном диабете у ребенка, а при этом заболевании занятия желаемым видом спорта находятся в списке противопоказаний. Правда вскрылась, с тех пор спортивный врач не только проводит осмотр, но и требует приносить карточку из поликлиники.

В сухом остатке получается, что все инструменты для исключения не совсем здоровых детей из общей шеренги на уроках физкультуры, вроде бы, уже есть. Но работают они не всегда. Где-то учителя невнимательно относятся к справкам, где-то родители готовы утаить состояние здоровья ребенка ради занятий. Выходит, что допуск на физкультуру через медицинский кабинет смог бы снять часть этих проблем. А значит, и сохранить чью-то жизнь.

Юлия Магера

Теги: #здоровье #школа #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
В опросе приняло участие 115 человек
29.03.2023, 09:340 Физра с барьерами 29.03.2023, 09:320 Умерла экс-главный архитектор города Пскова Любовь Николишина 29.03.2023, 09:300 Родителей хотят активнее привлекать к контролю за качеством горячего питания в школах 29.03.2023, 09:200 Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области
29.03.2023, 09:150 Фотофакт: Псковская инсталляция «Россия начинается здесь» не работает 29.03.2023, 09:010 Женщина погибла при пожаре в Себеже 29.03.2023, 09:000 Международная конференция к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова пройдёт в Пскове 29.03.2023, 08:450 В России вводится обязательная маркировка пива
29.03.2023, 08:280 Российские аналоги Coca Cola и Pepsi подпадут под проверки Роскачества 29.03.2023, 08:110 Набор в Псковский большой детский хор пройдет в областном центре 29.03.2023, 07:520 Какие болезни развиваются из-за весенней погоды, рассказала врач 29.03.2023, 07:340 Проезд транспорта на участке дороги Кунья – Назимово затруднен
29.03.2023, 07:170 Похолодание в Европейской России будет кратковременным - синоптики 29.03.2023, 06:581 Долги россиян по ЖКХ предложили списать за счет регионального бюджета 28.03.2023, 22:440 Власти опровергли слухи об эвакуации в Порховском районе из-за подтопления 28.03.2023, 22:290 Уровень воды в реке Великой в Пскове превысил 240 см
28.03.2023, 22:000 Российские биологи предложили использовать сверчков, червей и тараканов в качестве основы для БАДов 28.03.2023, 21:400 Следователю в псковском УМВД предлагают зарплату от 35 тысяч рублей 28.03.2023, 21:200 Школьники из Псковской области смогут познакомиться с квантовыми технологиями 28.03.2023, 21:000 Бывший муж похитил и убил мать четырех детей в Мурманской области
28.03.2023, 20:550 ТОСы Дновского района поделились опытом с делегацией из Новгородской области 28.03.2023, 20:400 Псковичей оповестили об изменении графика выплаты пособия из маткапитала 28.03.2023, 20:310 В Пскове обсудили возможность создания технопарка для предприятий малого и среднего бизнеса 28.03.2023, 20:200 Средняя стоимость лапши и пюре быстрого приготовления увеличилась на 24%
28.03.2023, 20:070 В Дедовичском районе из-за паводка остановлен образовательный процесс 28.03.2023, 20:000 Псковские активисты «Движения первых» приняли участие в образовательном проекте 28.03.2023, 19:560 Пскович застрелил таксиста и сжёг его автомобиль 28.03.2023, 19:400 Жителей и гостей Пскова приглашают на «Встречу с прекрасным»
28.03.2023, 19:360 Поэтический вечер памяти поэта Андрея Виноградова пройдет в Пскове 28.03.2023, 19:200 Команда города Пскова по баскетболу стала победителем областной спартакиады 28.03.2023, 19:150 Площадки для разворота машин «Экопрома» установят в Ершовской волости 28.03.2023, 19:006 Тимофей Силич сравнил свою скульптуру беременной женщины с «Криком» Эдварда Мунка
28.03.2023, 18:450 Врач назвал продукты, повышающие риск развития рака желудка 28.03.2023, 18:361 «Гонки по вертикали»: ожидание аудиенции в Кремле, новая партия и сказка про белого бычка. ВИДЕО 28.03.2023, 18:270 Выпускникам псковских школ предлагают поступить в петербургский вуз по целевой квоте 28.03.2023, 18:220 Итоги II регионального форума работающей молодежи Псковской области подведут в пресс-центре ПЛН
28.03.2023, 18:150 Снятый в Кремле первый жестовый фильм покажут в Санкт-Петербурге 28.03.2023, 18:130 Тело мужчины извлекли из озера в Невельском районе 28.03.2023, 18:000 Чемпионат города Пскова по интерактивному футболу прошел на стадионе «Машиностроитель» 28.03.2023, 17:570 В введенном с нарушениями доме для переселенцев в Себежском районе выявили утечку
28.03.2023, 17:560 Капитальный ремонт Торошинского дома культуры продолжают в Псковском районе 28.03.2023, 17:510 Направить заявки на Всероссийский форум классных руководителей предлагают псковичам 28.03.2023, 17:500 В Псковской области прекратили уголовное дело об угрозе убийством шиной от бензопилы 28.03.2023, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 марта
28.03.2023, 17:480 Последствия паводка устраняют в Великих Луках. ВИДЕО 28.03.2023, 17:410 Многодетным псковичам напомнили о льготах по транспортному налогу 28.03.2023, 17:330 Еще одну улицу затопило в Великих Луках 28.03.2023, 17:250 Неоднократно судимая псковичка украла куртку с манекена в магазине
28.03.2023, 17:130 Гуманитарный груз в зону СВО передали депутаты Собрания 28.03.2023, 17:080 Станислав Стармолотов: Единая диспетчерская служба по всем дорогам региона нужна населению 28.03.2023, 16:571 Мост через реку Черма затопило в Гдовском районе 28.03.2023, 16:520 Работы по перекладке водопроводной линии начались на улице Госпитальной в Пскове
28.03.2023, 16:402 Вылетевший из Сочи самолёт не смог приземлиться в Пскове 28.03.2023, 16:350 Нарушения выявили на железнодорожном вокзале в Великих Луках 28.03.2023, 16:210 «Кузница»: Псковские дороги – от зимы к лету. ВИДЕО 28.03.2023, 16:171 Пешеходный мост через реку Утроя частично затопило в Пыталовском районе
28.03.2023, 16:150 Петербургский отель оштрафовали за отказ псковскому спортсмену-колясочнику в посещении спа-зоны 28.03.2023, 16:100 В Псковской области зарегистрировали более 60 площадок для написания юбилейного «Диктанта Победы» 28.03.2023, 16:060 Регистр больных гепатитом С псковичей пополнился более чем на 100 человек 28.03.2023, 16:020 «Подвалы затоплены, котёл утонул, животные в ужасе»: как в Порхове справляются с половодьем
28.03.2023, 15:433 Контракт на завершение Северного обхода Пскова заключат в ближайшее время - Станислав Стармолотов 28.03.2023, 15:370 Из-за сильного снега псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности 28.03.2023, 15:370 Разработать демографический кодекс предложили справедливороссы 28.03.2023, 15:340 За здание в центре Пскова хотят получить 30 миллионов рублей
28.03.2023, 15:240 В Сети опубликовали фотографии затопленного моста в псковской деревне Песчанка 28.03.2023, 15:222 Дороги Псковской области стали безопаснее благодаря нацпроекту – Владимир Кузь 28.03.2023, 15:190 «Гонки по вертикали»: ожидание аудиенции в Кремле, новая партия и сказка про белого бычка 28.03.2023, 15:160 Список самых популярных национальных туристических маршрутов составили в России
28.03.2023, 15:040 «Беседка»: «ПсковАРТ» об «Антигравитации», творческой провокации и женской красоте 28.03.2023, 14:580 Более 12 тысяч раз псковичи воспользовались услугой снятия наличных на кассах сети «Пятерочка» с начала года 28.03.2023, 14:562 Текущий ямочный ремонт продолжается на дорогах Пскова. ФОТО 28.03.2023, 14:550 Псковичи представили регион на полуфинале конкурса «Лига лекторов» в Петербурге
28.03.2023, 14:500 В пяти районах Псковской области зарегистрировали подтопления 28.03.2023, 14:451 «Нехорошая квартира»: псковичи жалуются на антисанитарию и следы кошек в сданном жилье 28.03.2023, 14:341 Инсталляция «Россия начинается здесь» в Пскове наполовину ушла под воду. ФОТО 28.03.2023, 14:320 Жители улиц Печорской и Кузбасской Дивизии обратились за помощью к Юрию Сорокину
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru