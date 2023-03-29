Спорт

Физра с барьерами

Депутаты Госдумы собираются установить допуск на уроки физкультуры через медицинский кабинет. Псковские родители сомневаются, что это сработает, и рассказывают, как сейчас физруки игнорируют справки об освобождении. Спортивный врач напоминает о гибели студента ПсковГУ на паре по физвоспитанию. А местные спортсмены уверены, что новые справки, в случае их введения, станут барьером перед физическим развитием подростков. Подробности в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

«Трояк» за спецгруппу

В Госдуме готовят ко второму чтению законопроект, работа над которым ведется с 2018 года. Речь идет о допуске школьников на уроки физкультуры с учетом состояния здоровья. Родителей обяжут приносить в школы справки, подтверждающие, что ребенок в состоянии посещать занятия, и ему по силам скакать через козла и отжиматься от пола.

Сейчас система работает ровно наоборот – справка нужна для освобождения от физкультуры. И она не всегда срабатывает, рассказывает мама псковского школьника Татьяна Кузьмина.

«У сына физручка – женщина старой закалки, в плохом смысле. Ребенок наблюдается у гастроэнтеролога, - говорит она. - Например, ему нельзя бегать, иначе желчь забрасывается в желудок. Заниматься можно, но в меру сил, нормативы сдавать по сниженной планке».

В начале учебного года мама принесла в школу справку от врача: физкультурой заниматься в спепцгруппе. Первые полтора месяца данные не были занесены в журнал. Но и после этого сын Татьяны занимается вместе с остальными одноклассниками. За нормативы хватает «трояки». Никакого спецподхода педагог не проявляет.

«Мне непонятно, - делится женщина, - как вообще можно оценки ставить за такие предметы, как физкультура, изо и музыка. Не каждый ребенок спортивный, не каждый обладает художественным талантом и музыкальным слухом. Эти предметы нужны для общего развития, но ставить по ним надо «зачет» или «не зачет». Иначе, только аттестат портить».

Другая псковская мама, Светлана Иванова, вспоминает, что раньше каждый день с физкультурой в расписании начинался со слез дочери. Неспортивная девочка на уроках регулярно слышала от физрука о том, какая она никчемная. Уничижительные комментарии прекратились после беседы мамы с классным руководителем. Однако на этом приключения школьницы у шведской стенки не закончились. Однажды она принесла после болезни справку об освобождении на две недели. В последний день этого срока мама увидела в электронном дневнике дочери «двойку» по ненавистному предмету. После выяснений оказалось, что физрук самостоятельно решил завершить период освобождения.

«Позиция такая: «Ну и что, что справка! Все от того, что не двигаешься». Три недели эту «двойку» вычеркнуть не могли. При этом условий для занятий в школе нет. Я не говорю даже про душ, но нет стадиона, дети весной и осенью вокруг школы круги наматывают».

Обе мамы с недоверием смотрят на потенциальное введение справок, разрешающих заниматься физкультурой. Они считают, что формальный подход во время медосмотров – в духе «Жалоб нет? Годен!» – загубит позитивный посыл начинания, которое на практике не будет работать так, как задумывается.

«Вкл» и «выкл»

Виталий Дидыч, лидер движения «Street Workout Псков», также настроен скептически, но по другим причинам. Он напоминает, что за время ковидного дистанта физкультура сильно пострадала: вместо физического развития школьники писали рефераты и записывали приседания на видео. По его мнению, бумаги на допуск к занятиям будут иметь тот же эффект, они отсекут часть школьников от физического развития. Существующая система со справками на освобождение кажется ему более логичной. Но и он признает ее не работающей, как положено.

«Ковид нанес серьезный удар по развитию физических качеств у подростков и студенческой молодежи, - считает спортсмен. – Занятия физкультурой необходимы, другое дело, что по всей стране программы на уроках используют типовые, без учета разной степени ограничений по здоровью. Кто-то из директоров, защищая свою школу, скажет, что все это есть. А на практике замученный учитель физкультуры, дай бог, чтобы был и чтобы урок провел».

Физкультура в системе школьного образования работает только в двух режимах, «вкл» и «выкл», отмечает Виталий Дидыч. То есть или все дети одинаково бегают, прыгают и сдают одни и те же нормативы, или сидят на скамейке с полным освобождением.

«Школьникам удобно сидеть на скамейке и ничего не делать, - сокрушается Виталий Дидыч. - Система образования позволяет детям со справками вырасти ленивыми и пассивными. В школе должно закладываться понимание, что даже простейшая зарядка работает на улучшение физического состояния».

В случае принятия закона вреда от него будет больше, чем пользы, поддерживает директор сети клубов «Супер Фитнес» Георгий Пономарев.

«Получается, что при отсутствии справки на урок не допустят? – задается он вопросом. – Появится еще один барьер перед занятиями физкультурой. И без того много сложностей: нет душа, неудобные раздевалки, нужно таскать пакет с формой, а зимой еще и лыжи. Любое усложнение допуска к занятиям отваживает от них, уменьшает желание заниматься».

Георгий Пономарев приводит еще несколько примеров, называя барьеры, препятствующие бесплатным занятиям физкультурой. В частности, он обращает внимание на закрытые на ключ новые спортплощадки на пришкольных территориях («Абсолютно нелогично. Понаделали красивых спортивных площадок, но как бы чего не вышло, не сломал бы кто палец или оборудование, взяли и закрыли. Ну, разве это правильно?»). И на ограждение вокруг уличных тренажеров на стадионе «Машиностроитель» («Висит бумажка с надписью "Подойдите к администратору ". И кто пойдет? Поэтому тренажеры регулярно пустуют»). Он предполагает, что закон о справках по здоровью уменьшит количество занимающихся физкультурой.

«Мне кажется, это какая-то перестраховка, – выносит директор сети фитнес-клубов свой вердикт законодательной инициативе. - Наверняка, есть негативные случаи, на которые могут сослаться законодатели, раз они хотят такое ввести. Но мера излишняя, все, что она даст – позволит избежать ответственности».

«Дети гибнут»

Случаи такие, действительно, есть. В новостную повестку закон о справках вернулся после того, как 14 марта семиклассница из Петербурга умерла на уроке физкультуры. Девочка не была освобождена от занятий, но имела сердечный диагноз, записанный в медицинской карте.

Не менее шокирующий случай произошел в Пскове в сентябре прошлого года. Второкурсник ПсковГУ скончался во время занятий по физвоспитанию на городской набережной. Он потерял сознание, выполняя упражнение подъема и спуска по винтовой лестнице. Летом юноша перенес операцию на сердце, справку в вуз предоставил, был определен в спецгруппу, однако по команде преподавателя выполнял то же упражнение, что и остальные. После трагического происшествия вуз обязал студентов принести справки для допуска на физвоспитание.

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На случай в университете ссылается педиатр, врач спортивной медицины Илья Каплун, говоря об актуальности разрешительных справок на физкультуру.

«Инициатива правильная, много печальных случаев, к сожалению, дети гибнут на физкультуре, - констатирует доктор. – Участковый педиатр лучше знает ребенка, видит его карточку, в которую внесены все заболевания».

В практике доктора Каплуна был случай, когда родители обратились к нему за допуском на занятия в спортивной секции. Однако умолчали о сахарном диабете у ребенка, а при этом заболевании занятия желаемым видом спорта находятся в списке противопоказаний. Правда вскрылась, с тех пор спортивный врач не только проводит осмотр, но и требует приносить карточку из поликлиники.

В сухом остатке получается, что все инструменты для исключения не совсем здоровых детей из общей шеренги на уроках физкультуры, вроде бы, уже есть. Но работают они не всегда. Где-то учителя невнимательно относятся к справкам, где-то родители готовы утаить состояние здоровья ребенка ради занятий. Выходит, что допуск на физкультуру через медицинский кабинет смог бы снять часть этих проблем. А значит, и сохранить чью-то жизнь.

Юлия Магера