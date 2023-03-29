Спорт

Начинается видеотрансляция нового проекта о фитнесе «Планка»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию нового проекта о фитнесе «Планка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Радио «ПЛН FM» запускает проект «Планка» совместно с фитнес-клубом «Планка Фитнес». Премьерный выпуск программы будет посвящен теме «Правда и мифы о занятиях в спортзале».

С чего начать человеку, который о фитнесе и спортзале только слышал и, возможно, опасается туда идти? Какие ошибки не следует совершать? Правда ли, что в спортзал ходят только качки и фитоняшки? Что людей удерживает от похода в фитнес-клуб? Подробнее об этом ведущий Константин Калиниченко поговорит с руководителем клуба «Планка Фитнес» Анастасией Ткаченко.

Программа «Планка» будет выходить каждый последний четверг месяца в 12.35.

Трансляция завершена