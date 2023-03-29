Спорт

«Планка»: Мифы и правда о фитнесе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Планка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 30 марта.

Премьерный выпуск программы, которую радио «ПЛН FM» запустило совместно с фитнес-клубом «Планка Фитнес», посвящен теме «Правда и мифы о занятиях в спортзале».

С чего начать человеку, который о фитнесе и спортзале только слышал и, возможно, опасается туда идти? Какие ошибки не следует совершать? Правда ли, что в спортзал ходят только качки и фитоняшки? Что людей удерживает от похода в фитнес-клуб? Подробнее об этом ведущий Константин Калиниченко поговорил с руководителем клуба «Планка Фитнес» Анастасией Ткаченко.

Программа «Планка» будет выходить каждый последний четверг месяца в 12.35.