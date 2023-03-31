Спорт

ФК «Луки-Энергия» проиграл «Спартаку» в матче первого тура первенства России

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел матч первого тура первенства России среди клубов второй лиги (группа 2.А). Встреча с костромским «Спартаком» прошла в Великих Луках на стадионе «Экспресс» и завершилась со четом 1:3 в пользу гостей.

Как сообщается в группе «Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте», хозяева поля открыли счет на 36-й минуте. Отличился Манвел Агаронян.

Однако еще до перерыва Геннадий Киселёв сравнял счет (40-я минута). Во втором тайме Никита Сергеев (47-я минута) и Сергей Бугриев (88) принесли победу «Спартаку».