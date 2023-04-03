Спорт

Сборная России по футболу планирует сыграть с командой Китая

Сборная России по футболу может сыграть с национальной командой Китая, а также есть вероятность проведения ответного матча с Ираном на территории РФ. Кроме того, рассматривается возможность организации товарищеских матчей с африканскими сборными. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Возможен ли товарищеский матч против Китая? Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведем такой матч. Это одна из опций. Что касается Ирана, то мы провели игру в Тегеране и обсудили возможность проведения ответного матча в России. РФС заинтересован в проведении такого матча — в этом или следующем году. Надо, чтобы планы иранской стороны совпали с нашими — будем смотреть на календарь», — приводят слова Дюкова «Известия».

Также глава РФС утвердительно ответил на вопрос о том, рассматривается ли возможность проведения матчей с командами из Африки.

Напомним, в ходе мартовского сбора национальной команды подопечные Валерия Карпина провели две игры: против Ирана на выезде (1:1) и против Ирака дома (2:0).