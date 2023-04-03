Спорт

Международный день спорта отмечают 6 апреля

Международный день спорта на благо развития и мира отмечают 6 апреля. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение отмечать праздник 23 августа 2013 года.

В число спонсоров проекта резолюции (№A/RES/67/296) вошли Беларусь, Грузия, Казахстан, Румыния, Россия, Сербия и Македония. Приняв резолюцию, Генеральная Ассамблея признала позитивное влияние, которое спорт оказывает на продвижение прав человека, социальное и экономическое развитие, сообщает calend.ru.

На заседании Генеральной Ассамблеи присутствовали президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге и «первая ракетка мира» Новак Джокович. В своем выступлении по случаю принятия резолюции Жак Рогге подчеркнул, что давно существуют традиции сотрудничества МОК и ООН в области спорта. Начало им было положено в 1952 году, когда ЮНЕСКО провела первую кампанию по популяризации спорта как средства образования.

Серб Новак Джокович, со своей стороны, напомнил присутствующим, что он родился и вырос в маленькой стране, но благодаря спорту ему удалось добиться больших успехов и побывать во многих государствах мира. Джокович добавил, что спорт является лучшим средством для закаливания характера.

«Я надеюсь, что учреждение Международного дня спорта станет мотивацией для каждого из нас направить свои усилия на выработку основных ценностей спорта, таких как честная игра, согласованность в команде и уважение к оппоненту. Это универсальные качества», — сказал теннисист.

Ценности спорта, такие как работа в команде, справедливость, дисциплина, уважение к противнику и правилам игры, понимаются во всем мире и могут быть использованы в продвижении солидарности, социальной сплоченности и мирного сосуществования. По этой причине Организация Объединенных Наций предлагает всем государствам, организациям системы ООН, и в первую очередь Бюро Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира, а также международным, региональным и национальным спортивным организациям, гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частный сектор, и всем другим заинтересованным сторонам отмечать Международный день спорта и способствовать повышению осведомленности о нем.

Кроме того, Генеральная Ассамблея признала ту роль, которую Международный паралимпийский комитет играет в наглядной демонстрации жителям всего мира достижений спортсменов с ограниченными физическими возможностями и в решительном содействии изменению существующих в обществе взглядов на занятие спортом людей с ограниченными физическими возможностями.

По замыслу учредителей, Международный день спорта должен стать удачным дополнением Международному Олимпийскому дню, отмечаемому ежегодно 23 июня. В День спорта жители разных стран также принимают участие в спортивных состязаниях, начиная с 10-километровых забегов и марафонов и включая групповые спортивные игры, велосипедные гонки и образовательные мероприятия.