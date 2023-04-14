Спорт

Великолучанин Руслан Шамилов победил на чемпионате ФССП России по комплексному единоборству

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов победил на чемпионате ФССП России по комплексному единоборству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе спортивных единоборств «Отечество-Псковская область».

Фото: клуб спортивных единоборств «Отечество-Псковская область»

Чемпионат ФССП России по комплексному единоборству прошел в Подмосковье с 10 по 14 апреля. Руслан Шамилов занял первое место.

Спортсмен является воспитанником СШОР «Экспресс», профессиональным спортсменом клуба единоборств «Отечество - Псковская область», бойцом клуба КСЕ «Сечь», Центра ММА города Великие Луки. В прошлом году стал чемпионом России по комплексному единоборству.