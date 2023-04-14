Великолучанин Руслан Шамилов победил на чемпионате ФССП России по комплексному единоборству

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов победил на чемпионате ФССП России по комплексному единоборству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе спортивных единоборств «Отечество-Псковская область».
Фото: клуб спортивных единоборств «Отечество-Псковская область»
Чемпионат ФССП России по комплексному единоборству прошел в Подмосковье с 10 по 14 апреля. Руслан Шамилов занял первое место.
Спортсмен является воспитанником СШОР «Экспресс», профессиональным спортсменом клуба единоборств «Отечество - Псковская область», бойцом клуба КСЕ «Сечь», Центра ММА города Великие Луки. В прошлом году стал чемпионом России по комплексному единоборству.