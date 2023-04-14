Спорт

Юная псковичка победила на всероссийских соревнованиях по конному спорту

Юная псковичка Ангелина Овчинникова победила на всероссийских соревнованиях по конному спорту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в конном клубе «Возрождение».

Фото здесь и далее предоставлены Ириной Поддуевой (Черезовой)

Соревнования прошли с 14 по 16 апреля в конном клубе «Дерби» в Санкт-Петербурге. Как Ангелина и её лошадь Конкордия преодолевали препятствия, можно посмотреть в фотоблоке.

Фото в блоке: конный клуб «Дерби»

По правилам соревнований, спортсмены выступают только по одному маршруту в день, таким образом, у них нет права на ошибку. По итогам двух дней спортсменов допускают в финал соревнований.

Ангелина Овчинникова стала абсолютным победителем в трех маршрутах: 110, 115 и 120 сантиметров. Маршрут состоит обычно из 11 препятствий. Спортсмен проходит один маршрут в день. От него требуется проехать его на время и не уронить ни одну жердь.

«Третий день в финале самый сложный, так как выявляют победителя. Наша Ангелина и Конкордия справились с этими задачами. Вы не представляете, для такого возраста это прорыв в спорте. Тем более, высота препятствия. Не каждый взрослый сможет ехать так», - отметила тренер девочки Ирина Поддуева (Черезова).

Ангелина занимается с тренером на протяжении трех лет. Как уточнила Ирина Поддуева (Черезова), девочка начинала «с нуля».

В таком зачете обычно выступают дети с 12 до 14 лет включительно. Однако Ангелине всего 11 лет, 12 исполнится в августе. По словам Ирины Поддуевой (Черезовой), успех девочки отметили и другие тренеры, особенно из Великого Новгорода.