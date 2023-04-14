Спорт

Суд назначил неустойку за ограничение доступа к помещению в Ледовом дворце Пскова

Суд удовлетворил заявление автономной некоммерческой организации содействия развитию спорта и здорового образа жизни «Псковский спорт» о присуждении судебной неустойки за непредоставление доступа к нежилому помещению в Ледовом дворце Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

В Арбитражный суд поступило заявление организации «Псковский спорт» о взыскании судебной неустойки в размере 100 000 рублей за каждый факт непредоставления доступа к нежилому помещению, расположенному в здании крытого катка с искусственным льдом (в деревне Борисовичи Псковского района), со стороны спортивной школы «Олимп».

Суд установил, что спортивная школа «Олимп» не исполнила решение Арбитражного суда Псковской области в части обязания не чинить препятствий в пользовании нежилым помещением в здании катка путем предоставления ключа от указанного нежилого помещения и обеспечения беспрепятственного доступа организации «Псковский спорт», ее сотрудникам и работникам, согласно представленному списку в указанное нежилое помещение в часы работы спортивной школы.

Принимая во внимание принципы справедливости и соразмерности присуждения судебной неустойки на случай неисполнения решения суда, суд снизил размер судебной неустойки до 10 000 рублей, определив порядок ее начислений в день за каждый факт не предоставления доступа к нежилому помещению с даты вынесения определения (изготовления полного текста) до фактического исполнения решения.

Суд обратил внимание, что факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда со стороны должника устанавливается судебным приставом-исполнителем.

Определение по делу №А52-2231/2022 в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.