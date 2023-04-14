Спорт

Великолукский велогонщик Сергей Фирсанов победил на чемпионате России

Первый соревновательный день на чемпионате России по велосипедному спорту принес великолукскому спортсмену Сергею Фирсанову победу в индивидуальной гонке в гору. Сложную дистанцию в 14,4 км он преодолел за 36 минут 7 секунд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Заезд состоялся 26 апреля в городе Сочи Краснодарского края в рамках 68-й Всероссийской традиционной многодневной велосипедной гонки.

В турнире принимают участие более 200 спортсменов и юниоров из 23 субъектов РФ и Республики Беларусь.

Многодневный турнир по велоспорту в Сочи продлится до 30 апреля. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Демография», посвящено Победе в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Сергей Фирсанов продолжит участие в гонках.

Напомним, Сергей Фирсанов — мастер спорта международного класса России. Многократный победитель и призер чемпионатов России по велосипедному спорту. Один из лучших российских горных гонщиков. Умение хорошо ездить в горах принесло спортсмену большую часть побед в карьере. Он также отличается отличными навыками индивидуального хода, которые позволили ему выступить за сборную России на чемпионате мира 2012 года.

Тренирует Сергея Фирсанова Вячеслав Тарасов.