Спорт

Великолучанин вошел в состав сборной России по боевому самбо

Великолучанин Кирилл Титов вошел в состав сборной России по боевому самбо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Отечество - Псковская область».

Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область»

Чемпионат России по боевому самбо среди студентов проходил в городе Грозный с 1 по 4 мая. Кирилл Титов занял третье место и вошёл в основной состав сборной команды России по боевому самбо.

Кирилл Титов является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» (Великие Луки), студентом 4 курса ВЛГАФК, спортсменом клуба единоборств «Отечество - Псковская область».