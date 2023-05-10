Спорт

Обнаруженные на новом ФОКОТе дефекты устранят в Новоржевском районе

Обнаруженные на новом физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа (ФОКОТ) дефекты устранят в Новоржевском районе. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«ФОКОТ в Новоржеве — непростой объект, его строительства мы с партийцами добивались не один месяц. ФОКОТ был возведен по федеральному проекту "Спорт норма жизни". Активисты "Единой России" контролировали все этапы его строительства. Большую работу провел лично руководитель фракции "Единой России" в областном Собрании депутатов, помощник Андрея Турчака Армен Мнацаканян. Спасибо Армену Липаритовичу за личное участие в реализации непростого объекта», - отметил депутат.

Со стороны правительства Псковской области работу подрядчика контролирует управление капитального строительства, которое и будет принимать готовый объект.

«Что касается самого ФОКОТа, то он уже построен, однако обнаружен ряд дефектов. В частности, необходимо установить защитное покрытие на беговых дорожках, тактильные плитки, а также нанести разметку. В числе прочего есть вопросы к качеству укладки брусчатки на пешеходной дорожке, ведущей к самому комплексу. В ближайшее время, заверил подрядчик на встрече, дефекты будут устранены», - уточнил Александр Козловский.