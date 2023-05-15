Спорт

«Президентские состязания» стартовали в Пушкинских Горах

Финал областного этапа спортивных соревнований среди школьников «Президентские состязания» стартовал в Пушкинских Горах сегодня, 17 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соревнования проводят на новом стадионе при средней школе имени А. С. Пушкина, который был открыт в конце апреля.

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В мероприятии принимают участие 13 команд из районов Псковской области, всего - более 100 школьников.

На соревнованиях определят лучших в беге на 30 и 1000 метров, эстафете, подтягивании, прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лёжа, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа.