Спорт

«Единая Россия» обеспечит доплаты к пенсиям тренерам чемпионов Олимпийских игр

«Единая Россия» обеспечит доплаты к пенсиям тренерам чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, сообщили в пресс-службе партии.

«Соответствующий законопроект приняли во втором чтении. Он предусматривает, что дополнительное материальное обеспечение тренеров будет на том же уровне, что и у самих чемпионов», – рассказали в партии «Единая Россия».

При этом предусматривается, что доплата прекращается в случаях признания тренера нарушившим антидопинговые правила и применения к нему в связи с этим соответствующих санкций, а также лишения спортсмена, подготовку которого он осуществлял, соответствующего звания.