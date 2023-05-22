Спорт

«День здоровья» отпраздновали активные пенсионеры Псковского района

«День здоровья» для активных пенсионеров Псковского района прошел в деревне Ершово на стадионе при Остенской школе 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Спортивное мероприятие собрало более 100 жителей Псковского района серебряного и юного возраста. Торжественное открытие началось со слов приветствия главы Псковского района Натальи Федоровой.

«Я рада видеть всех здесь, на территории нового пришкольного стадиона Остенской школы, который был открыт в ноябре 2022 года. Хотела бы отметить, что таких замечательных спортивных площадок в Псковском районе появилось в прошлом году целых три. В этом году у нас планируется строительство еще двух - в деревнях Родина и Соловьи. Это дает возможность намного больше заниматься спортом всем поколениям: детям, молодежи, людям среднего возраста и сегодня для наших активных пенсионеров. Мы будем стараться и дальше создавать современные условия для занятий спортом во всех волостях. Хочу пожелать всем здоровья, бодрости духа и оптимизма!» - сказала она.

Все команды озвучили свои названия и девизы, спели подготовленные песни. Участники размялись под зумбу, а затем начались соревнования. Победителем стала команда Карамышевской волости, второе место - у Торошинской волости, а третье заняли активные пенсионеры Писковичской волости.

«В этот солнечный день на территории Остенской школы состоялся настоящий праздник. Все зарядились хорошим настроением и получили заслуженные награды. Поздравляем все команды и ждём активного участия в следующих мероприятиях, - добавили в администрации.