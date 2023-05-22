Спорт

Псковские пенсионеры присоединились к акции «Шаги здоровья». ФОТО

Региональное отделение «Союза пенсионеров России» присоединилось к всероссийской спортивной акции среди представителей старшего поколения «Шаги здоровья» во Всемирный день скандинавской ходьбы в Пскове сегодня, 25 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представители старшего поколения приняли участие в акции, которая включает в себя проведение спортивной зарядки с участием местных спортсменов, массовый старт по скандинавской ходьбе.

Мероприятие началось в дендропарке у памятника «Снетку».