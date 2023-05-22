Спорт

«Планка»: Фитнес и лето. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Планка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 мая. Этот проект рассказывает о тонкостях правильного занятия спортом и фитнесом: с чего начать, как похудеть, как правильно заниматься, чтобы улучшить самочувствие, повысить самооценку, выглядеть так, чтобы вызывать уважение окружающих…

Тема нового выпуска — «Фитнес и лето». Ведущий Константин Калиниченко и руководитель фитнес-клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко обсудили, почему не нужно бросать занятия в летний период.

Напомним, «Планка» - совместный проект радиостанции «ПЛН FM» и фитнес-клуба «Планка Фитнес». Программа выходит каждый последний четверг месяца.