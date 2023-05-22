Спорт

Чемпионаты органов ФСБ России Северо-Западного федерального округа пройдут в Псковской области

Чемпионаты органов ФСБ России Северо-Западного федерального округа по служебно-прикладным видам спорта пройдут в Псковской области по 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Соревнования посвящены столетию общества «Динамо». В них примут участие около двухсот спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга, Архангельской, Калининградской, Новгородской, Мурманской и других областей, а также курсанты ведомственных образовательных организаций. Лучших выберут в беге, служебном двоеборье, стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

Грамоты, медали и кубки победители получат за призовые места в личном первенстве и в командных зачётах.