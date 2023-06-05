Спорт

Псковские спортсмены завоевали медали на Большой Московской регате

Спортсмены из Псковской области вошли в число лучших на международных соревнованиях по академической гребле «62-я Большая Московская регата». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Илья Безлук и его напарник из города Липецка Артур Владимиров заняли 1-е место в двойке без рулевого. Еще одно золото они завоевали в четверке без рулевого. Александр Матвеев — второй в составе сборного экипажа из 8 гребцов с рулевым.

Отметим, оба псковских спортсмена уже не первый раз становятся призерами этого почетного турнира.

Напомним, Большая Московская регата - международное соревнование по академической гребле. В этом году оно было посвящено 85-летию трехкратного олимпийского чемпиона по академической гребле Вячеслава Иванова. В них выступили более 1,3 тыс. участников из семи стран: России, Республики Беларусь, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Армении и Сербии. За три соревновательных дня было разыграно около 70 комплектов медалей.