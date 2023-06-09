Фестиваль музыки и спорта Viki Fest прошел в Пскове. ФОТО, ВИДЕО

Фестиваль музыки и спорта Viki Fest прошел в парке Строителей в Пскове 11 июня, он собрал сотни гостей и участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото здесь и далее: Татьяна Родина и Дмитрий Самосудов
«Каждый мог найти на фестивале что-то свое, ведь в рамках фестивального пространства работали насколько разных площадок: dance, hoop, pole и jump!» - напомнили организаторы.
Помимо ярких выступлений, были организованы мастер-классы для всех желающих и игровые программы с розыгрышем призов и подарков от организаторов и спонсоров мероприятия.
Также организаторы предоставили клип о Viki Fest.