Спорт

Фестиваль музыки и спорта Viki Fest прошел в Пскове. ФОТО, ВИДЕО

Фестиваль музыки и спорта Viki Fest прошел в парке Строителей в Пскове 11 июня, он собрал сотни гостей и участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Татьяна Родина и Дмитрий Самосудов

«Каждый мог найти на фестивале что-то свое, ведь в рамках фестивального пространства работали насколько разных площадок: dance, hoop, pole и jump!» - напомнили организаторы.

Помимо ярких выступлений, были организованы мастер-классы для всех желающих и игровые программы с розыгрышем призов и подарков от организаторов и спонсоров мероприятия.

Также организаторы предоставили клип о Viki Fest.