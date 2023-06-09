Спорт

Пскович стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

На состоявшемся в Санкт-Петербурге Кубке мира по пауэрлифтингу инструктор штурмового отделения ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Андрей Мусатов показал лучшие результаты. В номинации «многоповторное подтягивание» он стал чемпионом мира, а в дисциплине «строгий подъем на бицепс» защитил звание «Мастер спорта России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Масштабное спортивное мероприятие прошло на крупнейшей спортивной площадке «Сибур Арена» и собрало в своем составе порядка 1500 участников не только России, но и Армении, Чехии, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана.

Сотрудник отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области Андрей Мусатов в конкурентной борьбе занял лидирующие позиции сразу в двух соревновательных видах, став первым в многоповторном подтягивании с весом 35 кг., и выполнив норматив «Мастер спорта России» в строгом подъеме на бицепс.

Как отметили в ведомстве, к своей победе он шел не один год, регулярно тренируясь и совершенствуя физическую форму.

«Для меня спорт – это основа жизни, движущая сила, любимое дело и я очень рад, что удалось так успешно выступить на соревнованиях такого уровня. Буду продолжать в том же духе, останавливаться на достигнутом не планирую», - прокомментировал победитель.