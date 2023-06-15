Спорт

Псковичка стала лучшей в прыжках в высоту в Чебоксарах

Спортсменка из Псковской области Наталья Спиридонова стала победительницей 11-го этапа «Королевы спорта» всероссийских соревнований «Мемориал А. В. Игнатьева» в прыжках в высоту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки региона.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Соревнования состоялись 17 июня в Чебоксарах. Турнир с участием ряда сильнейших российских и белорусских легкоатлетов прошёл на стадионе «Олимпийский».

Результат Натальи Спиридоновой в прыжке в высоту – 1,91 метра.

«Поздравляем спортсменку и её тренера Алексееву Екатерину Станиславовну и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.