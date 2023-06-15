Спорт

И все-таки это случилось! «Лестер» покидает АПЛ

Они ведь не вылетят? Ну точно не вылетят?» Этот фанаты задавали себе в течение всего сезона. Ну, не выглядел «Лестер» командой, которая должна покинуть АПЛ, да и состав у коллектива явно не хуже того же «Ноттингема» или «Борнмута» с «Эвертоном». Даже в апреле казалось, что качество состава «Лестера» не позволит им оказаться в Чемпионшипе. Но на то это и АПЛ, где самый высокий уровень конкуренции в мире. За это чемпионат обожают болельщики, включая тех саппортеров, которые заключают пари на поединки команд. Актуальный рейтинг букмекерских контор доступен по ссылке.

Но неизбежное случилось. «Лестер» впервые с 2014 года будет играть во втором по силе дивизионе Англии. Это были невероятные девять лет. Сенсационная победа в Премьер-лиге в сезоне 2015/2016, четверть-финал Лиги чемпионов в сезоне 2016/2017, победа в Кубке Англии в 2021 году и полуфинал Лиги Конференций в сезоне 2021/2022. Неплохие достижения за такой промежуток времени.

Однако все хорошее когда-то заканчивается и для «Лестера» конец оказался слишком болезненным. И это очень и очень неожиданный результат.

Да, «Лестер» плохо провел летнее трансферное окно. Команду покинул Уэсли Фофана, который был лучшим центральным защитником клуба, а также один из лидеров команды как на поле, так и в раздевалке - вратарь Каспер Шмейхель. И если потерю Фофана попытались компенсировать покупкой Воут Фаса и Гарри Суттарда (сыгравшего всего-навсего 12 матчей за сезон), то трансфер Шмейхеля стал настолько неожиданным для руководства команды, что в сезон они вошли с Дэнни Уордом и Даниэлем Иверсеном в качестве двух основных вратарей. Такая слабая защиты и стала главной причиной катастрофы.