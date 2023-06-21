Спорт

АПЛ: «Саутгемптон» вылетел, но юный талант Ромео Лавия провел отличный сезон

Талантливый центральный полузащитник из Бельгии в 2020 году подписал свой первый взрослый контракт в жизни с «Манчестер Сити», где буквально за 10 матчей перерос уровень юниорского и оставшийся сезон провел уже в ростере молодежной команды.

В 2021 году Ромео начал тренироваться вместе с основной командой, однако дебютировать в Премьер-лиге в «Сити» ему так и не удалось. АПЛ - самая престижная лига мира, и многие болельщики не просто смотрят матчи, но и прогнозируют результаты. Прогнозы на футбольные матчи от экспертов доступны на на сайте.

А в июле 2022 года «Саутгемптон» предложил «горожанам» около 10,5 миллионов фунтов и оформил переход Лавия в свою команду с контрактом на 5 лет. Некоторые источники сообщают, что в 2024 году у «Манчестер Сити» будет опция приоритетного выкупа игрока за 40 миллионов фунтов.

На тот момент 18-летний бельгиец стал железобетонным игроком стартового состава «Святых» и уже в пятом туре забил свой первый (и пока единственный) гол в Премьер-лиге. Таким образом, Лавия стал первым игроком, рожденным в 2004 году, забившим гол в АПЛ.

По словам Ромео, он всегда вдохновлялся игрой таких игроков, как Серхио Бускетс и Фернандиньо. И действительно общих черт у них хватает. Лавия уже хорошо играет в защите, у него довольно приличные цифры по количеству перехватов и отборов мяча.