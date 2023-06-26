Спорт

Псковские воздушные гимнастки выиграли 14 медалей на чемпионате в Петербурге

Псковские воздушные гимнастки выиграли 14 медалей на международном чемпионате Aurora Global, который проходил в Санкт-Петербурге 24-25 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер по воздушной гимнастике и спорту на пилоне Софья Колоскова.

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

На чемпионате по воздушной гимнастике и пилонному спорту выступали более 400 спортсменов. Соревнования собрали представителей 35 городов из стран СНГ, в том числе на чемпионат приехали воспитанницы студии Loft Pole Dance Studio из Пскова.

Итоги псковских спортсменок:

Вероника Васильева, спортивный пилон, начинающие - 2 место, Диана Крикун, спортивный пилон, любители - 1 место, Софья Колоскова, спортивный пилон, профессионалы - 2 место, Серафима Любых, артистический пилон, начинающие - 2 место, Есения Любых, артистический пилон, начинающие - 3 место, Виктория Калинина, артистический пилон, профессионалы - 1 место, Ксения Андреева, артистический пилон, начинающие - 2 место, София Ясвина, артистический пилон, начинающие - 1 место, Ирина Ветрова, артистический пилон, начинающие - 1 место, Екатерина Иванова, артистический пилон, любители - 1 место, Софья Колоскова, артистический пилон, профессионалы - 1 место, Виктория Федотова, артистический пилон, любители - 1 место, Ксения Игнатьева, воздушное кольцо, начинающие - 1 место, Виктория Калинина, воздушное кольцо, любители - 1 место.

Помимо этого, спортсменки забрали командный кубок.

«Гордимся спортсменами из Псковской области!» - добавила Софья Колоскова.