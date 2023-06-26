Псковские воздушные гимнастки выиграли 14 медалей на чемпионате в Петербурге 

Псковские воздушные гимнастки выиграли 14 медалей на международном чемпионате Aurora Global, который проходил в Санкт-Петербурге 24-25 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер по воздушной гимнастике и спорту на пилоне Софья Колоскова.
Фото здесь и далее: Софья Колоскова
На чемпионате по воздушной гимнастике и пилонному спорту выступали более 400 спортсменов. Соревнования собрали представителей 35 городов из стран СНГ, в том числе на чемпионат приехали воспитанницы студии Loft Pole Dance Studio из Пскова.
Итоги псковских спортсменок:
- Вероника Васильева, спортивный пилон, начинающие - 2 место,
- Диана Крикун, спортивный пилон, любители - 1 место,
- Софья Колоскова, спортивный пилон, профессионалы - 2 место,
- Серафима Любых, артистический пилон, начинающие - 2 место,
- Есения Любых, артистический пилон, начинающие - 3 место,
- Виктория Калинина, артистический пилон, профессионалы - 1 место,
- Ксения Андреева, артистический пилон, начинающие - 2 место,
- София Ясвина, артистический пилон, начинающие - 1 место,
- Ирина Ветрова, артистический пилон, начинающие - 1 место,
- Екатерина Иванова, артистический пилон, любители - 1 место,
- Софья Колоскова, артистический пилон, профессионалы - 1 место,
- Виктория Федотова, артистический пилон, любители - 1 место,
- Ксения Игнатьева, воздушное кольцо, начинающие - 1 место,
- Виктория Калинина, воздушное кольцо, любители - 1 место.
Помимо этого, спортсменки забрали командный кубок.
«Гордимся спортсменами из Псковской области!» - добавила Софья Колоскова.