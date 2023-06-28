Спорт

Псковские росгвардейцы победили в соревнованиях по легкой атлетике

Соревнования по легкой атлетике прошли в Пскове в рамках спартакиады региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В соревнованиях приняли участие шесть команд, представляющие правоохранительные ведомства и воинские части, дислоцирующиеся на территории региона.

По итогам соревнований в упорной борьбе команда управления Росгвардии по Псковской области завоевала первое место.

В личном первенстве на дистанции 3000 метров «золото» получил росгвардеец капитан Алексей Бучин. Среди мужчин в категории 40 лет и старше первое место получил майор Роман Иванов.

Среди женщин на дистанции 1000 метров «золото» получила старший лейтенант полиции Яна Веселова.

Победителей и призеров наградили кубками и почетными грамотами.