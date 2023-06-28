Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Планка»: Снижение веса - как не «сбросить» здоровье

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Планка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Этот проект рассказывает о тонкостях правильного занятия спортом и фитнесом: с чего начать, как похудеть, как правильно заниматься, чтобы улучшить самочувствие, повысить самооценку, выглядеть так, чтобы вызывать уважение окружающих…

Тема нового выпуска — «Снижение веса: как не "сбросить" здоровье». Ведущий Константин Калиниченко и руководитель фитнес-клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко обсудят, как похудеть безопасно для здоровья.

Напомним, «Планка» - совместный проект радиостанции «ПЛН FM» и фитнес-клуба «Планка Фитнес». Программа выходит каждый последний четверг месяца.

Трансляция завершена.