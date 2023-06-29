Спорт

Псковский губернатор осмотрел построенный ФОКОТ в Стругах Красных

Построенный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в Стругах Красных осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда сегодня, 29 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На территории ФОКОТа на футбольном поле находится не искусственный, а засеянный газон. Врио председателя регионального комитета Елена Чернышова уточнила, что площадка находится в отличном состоянии и пользуется популярностью у ребят.

Также глава региона пообщался с девочкой, которая занимается воркаутом и лыжами.

Глава Стругокрасненского района Александр Волков уточнил, что для видеонаблюдения запланировано 500 тысяч. Данные с камер будут передаваться на школу.

«На будущее надо сразу на "Безопасный город" выводить», – заметил губернатор.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обратил внимание, что на такие строящиеся объекты нужно предусматривать деньги на дальнейшее содержание.

«Ранее периодически пытались сеять траву. Здесь требуется уход. На те объекты, которые мы строим, надо предусматривать денежные средства на содержание в принципе», – отметил он.

Напомним, ФОКОТ в Стругах Красных построен за счет средств нацпроекта «Спорт – норма жизни». В отличие от уже привычных стадионов с хоккейными коробками здесь предусмотрено полноценное футбольное поле. В то же время есть и стандартные для таких объектов элементы: беговая дорожка, вместительная трибуна, универсальная волейбольно-баскетбольная площадка.

Стоимость объекта превысила 40 миллионов рублей.