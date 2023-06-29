«СуперЗаруба» состоялась под Псковом. ФОТО

Гонка с препятствиями «СуперЗаруба» состоялась под Псковом на базе отдыха «Плесков» в субботу, 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе «СуперФитнес».
Фото здесь и далее: «СуперФитнес»
Гонка проходила в нескольких форматах:
«Спасибо, друзья! За то, что вы такие! Такие сильные и злые в борьбе! Страстные и бескомпромиссные! Но такие простые, неприхотливые, душевные в быту! Ценю, что поддерживаете, участвуете, зарубаетесь! Благодаря вам в Пскове есть гонки с препятствиями. Жду следующих встреч на разных стартах, разных городов, разных форматов!» - отметил директор клуба «СуперФитнес» Георгий Пономарев.
В соревнованиях приняли участие спортсмены старше 18 лет.
Мероприятие прошло при информационной поддержке медиахолдинга «Гражданская пресса», а также при поддержке фабрики Nordman, магазина Sportnuts, арены виртуальной реальности ZAGA-game, рекламного агентства «Прайм».
Организатор – клуб «Суперфитнес», Рижский проспект, 16 , телефон: 56-60-80