Спорт

Псковичка стала чемпионкой России по пилонному спорту

Спортсменка из Псковской области Ксения Васильева стала чемпионом России на соревнованиях Pole Sports Russia 2023. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной студии Viki Sport.

Фото здесь и далее: Viki Sport

На прошедшей неделе состоялся чемпионат Pole Sports Russia 2023, в котором приняли участие спортсмены со всей страны. Конкуренция во многих номинациях доходила до 20 человек.

Ксения Васильева стала абсолютным чемпионом в категории «спортивный пилон, юниоры девушки, элита». Она стала лучшей из 18 девушек со всей страны. Стоит отметить, что иногда разница в баллах за выступление составляла десятые доли.

Помимо этого, Ксения Васильева и Валерия Тимофеева (дуэт) стали серебряными призерами в категории «дуэты подростки, смешанные, элита». Дуэт образовался всего лишь полгода назад.

Этот чемпионат стал «урожайным» для спортивной студии Viki Sport под руководством опытного тренера и титулованной спортсменки — Виктории Трениной. В копилке команды еще три золотые медали:

Полина Ложкина - «артистический пилон, юниоры девушки, любители». Теперь она двукратная чемпионка России в данной категории. Екатерина Харитонова - «артистический пилон, любители, сеньоры женщины». Теперь она также двукратная чемпионка России. Лариса Васильева - «спортивный пилон, профессионалы, мастера 40+ женщины». Дебют в категории «профи» и уверенная победа.

Занятия проходят с школе танцев Dance Family.

«Поздравляем команду Viki Sport с отличным выступлением на чемпионате России!» - добавили в спортивной студии.