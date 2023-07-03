Спорт

Директором встречи воздухоплавателей-2024 в Великих Луках вновь станет Владимир Орлов

Директором 28-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, которая состоится в 2024 году, вновь станет Владимир Орлов. Об этом глава администрации города Андрей Беляев сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Беляев / Telegram

В администрации города Великие Луки состоялось заседание оргкомитета Международной встречи воздухоплавателей. В заседании приняли участие члены оргкомитета: руководители комитетов администрации города, ведомств, организаций и крупных компаний, которые участвовали в организации и проведении мероприятия.

«Уже началась подготовка к следующим воздухоплавательным соревнованиям. Для полноценного старта необходимо избрать оргсостав и директора встречи. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спору Серегей Чечелов на должность директора предложил Владимира Ивановича Орлова. Данное предложение было поддержано присутствующими единогласно», - рассказал Андрей Беляев.

Глава администрации Великих Лук поблагодарил Владимира Орлова за труд на благо города.

Напомним, Владимир Орлов возглавляет Псковскую региональную общественную организацию «Федерация воздухоплавательного спорта». С 2011 года и по настоящее время является директором ежегодной Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.