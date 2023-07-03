Спорт

Россию лишили чемпионата Европы по гандболу

Руководство Европейской федерации гандбола (ЕГФ) приняло решение о переносе женского чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.

«Для всего российского спортивного и гандбольного сообщества оно является очень тяжелым, ведь для того, чтобы получить право организовать турнир, была проведена огромная работа. Надеемся на понимание поклонников гандбола», - говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября 2021 года Внеочередной конгресс ЕГФ утвердил Россию в качестве организатора женского чемпионата Европы 2026 года.

В настоящее время российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.