Спорт

Итоги XIX международного шахматного фестиваля «Псков - 2023» подвели в областном центре

Федерация шахмат утвердила итоги международного шахматного фестиваля «Псков - 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Фестиваль включал шесть различных турниров практически для всех категорий шахматистов. Этот фестиваль в Пскове проводится уже в 19 раз, его организаторами выступают областная Федерация шахмат, комитеты по спорту и образованию Псковской области, Региональный центр шахматного образования и спорта. Соревнования проводятся по трем шахматным дисциплинам: блиц, быстрые шахматы и шахматы (с классическим контролем времени, когда каждому участнику предоставляется на партию более 1,5 часов времени).

Почти 180 шахматистов приехали в Псков из различных регионов страны и стали участниками шахматных соревнований. Пять турниров фестиваля обсчитаны на российский шахматный рейтинг, а три из них — также на международный шахматный рейтинг ФИДЕ. Это позволило почти 90 шахматистам выполнить спортивные разряды по шахматам, а также улучшить свой международный рейтинг. Самыми массовыми оказались турниры по быстрым шахматам, блицу и два детских турнира по классическим шахматам для шахматистов 2009 года рождения и младше, а также 2013 года рождения и моложе.

Впервые фестиваль проходил в помещении новой гимназии №29 Пскова.

На торжественной церемонии закрытия соревнований президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов вместе с главным организатором фестиваля Александром Шпаком и главным судьёй Святославом Самсоновым вручили многочисленные призы, а также медали и грамоты призёрам и победителям турниров.