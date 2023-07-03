Спорт

Псковички стали трижды чемпионками России по пилонному спорту

Псковички стали трижды чемпионками России на Pole Sports Russia 2023, они представляли свою программу выступления на кольце. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали представители спортсменок.

Фото здесь и далее: Viki Sport

На прошедшей неделе прошел чемпионат Pole Sports Russia 2023 в том числе и в номинации HOOP (кольцо) в которой псковичи были также представлены.

В итоге три спортсменки спортивной студии Viki Sport привезли по три золотые медали:

Вероника Копытина, Доминика Трубицына — спортивное воздушное кольцо, дуэты подростки, элита;

Вероника Копытина, Доминика Трубицына, Алина Румянцева — групповое воздушное кольцо, профессионалы, девушки, смешанная (данная категория впервые на Чемпионате России);

Вероника Копытина, Доминика Трубицына — артистическое воздушное кольцо, профессионалы, дуэты подростки, смешанные.

Также две спортсменки вошли в топ-5 в других номинациях по итогам соревнований:

Алина Румянцева - 4 место, артистическое воздушное кольцо, профессионалы, юниоры девушки.

Елизавета Столярова - 5 место, спортивное воздушное кольцо, любители, дети девочки.

Девушки занимаются под руководством опытного тренера студии Viki Sport и титулованной спортсменки — Виктории Трениной.

Занятия проходят в школе танцев Dance Family.