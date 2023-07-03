Псковички стали трижды чемпионками России по пилонному спорту

Псковички стали трижды чемпионками России на Pole Sports Russia 2023, они представляли свою программу выступления на кольце. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали представители спортсменок.
Фото здесь и далее: Viki Sport
На прошедшей неделе прошел чемпионат Pole Sports Russia 2023 в том числе и в номинации HOOP (кольцо) в которой псковичи были также представлены.
В итоге три спортсменки спортивной студии Viki Sport привезли по три золотые медали:
Также две спортсменки вошли в топ-5 в других номинациях по итогам соревнований:
Девушки занимаются под руководством опытного тренера студии Viki Sport и титулованной спортсменки — Виктории Трениной.
Занятия проходят в школе танцев Dance Family.