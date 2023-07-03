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Спорт

Псковички стали трижды чемпионками России по пилонному спорту

05.07.2023 07:19|ПсковКомментариев: 0

Псковички стали трижды чемпионками России на Pole Sports Russia 2023, они представляли свою программу выступления на кольце. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали представители спортсменок.

Фото здесь и далее: Viki Sport 

На прошедшей неделе прошел чемпионат Pole Sports Russia 2023 в том числе и в номинации HOOP (кольцо) в которой псковичи были также представлены.

В итоге три спортсменки спортивной студии Viki Sport привезли по три золотые медали:

  • Вероника Копытина, Доминика Трубицына — спортивное воздушное кольцо, дуэты подростки, элита;
  • Вероника Копытина, Доминика Трубицына, Алина Румянцева — групповое воздушное кольцо, профессионалы, девушки, смешанная (данная категория впервые на Чемпионате России);
  • Вероника Копытина, Доминика Трубицына — артистическое воздушное кольцо, профессионалы, дуэты подростки, смешанные.

Также две спортсменки вошли в топ-5 в других номинациях по итогам соревнований:

  • Алина Румянцева - 4 место, артистическое воздушное кольцо, профессионалы, юниоры девушки. 
  • Елизавета Столярова - 5 место, спортивное воздушное кольцо, любители, дети девочки. 

Девушки занимаются под руководством опытного тренера студии Viki Sport и титулованной спортсменки — Виктории Трениной.

Занятия проходят в школе танцев Dance Family.

Теги: #пилонный спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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