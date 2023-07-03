Спорт

Псковские росгвардейцы стали призерами первенства общества «Динамо» по ориентированию

Псковские росгвардейцы стали призерами соревнований по служебному двоеборью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В Псковском районе в рамках спартакиады на первенство Псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по спортивному ориентированию.

В состязаниях приняли участие пять команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

В личном первенстве на дистанции 3000 метров «золото» получил росгвардеец капитан Алексей Бучин, третье место завоевал капитан полиции Максим Прокофьев. Среди мужчин в категории 40 лет и старше второе место получил майор Роман Иванов

Среди женщин на дистанции 3000 метров «золото» завоевала сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант полиции Мария Васильева. В общекомандном зачете росгвардейцы заняли второе место.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.