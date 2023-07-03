Фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова выписали из больницы. Видео он опубликовал у себя в социальных сетях.
На кадрах улыбающийся Роман выражает благодарность персоналу больницы. Там же присутствует супруга Татьяна, которая снимает видео, и брат фигуриста. Сам Роман рассказал, что полгода назад уезжал в больницу всего лишь с кашлем и не ожидал того, что произойдет, надеясь вернуться домой через час.
«Я счастлив, что я живу», - сказал Роман, вспоминая непростые 175 дней, в течение которых с ним были жена и брат, а также персонал больницы и лучшие доктора.
«Я ухожу с хорошим настроением», - заключил Роман, выражая благодарность сотрудникам.
За последнюю неделю фигурист опубликовал несколько видео со своих реабилитационных тренировок, пишет RuNews24.
Костомаров был госпитализирован 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. У него была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю.
В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и кистей рук. Эти действия привели к остановке некроза. Также у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга.
Кроме того, у Костомарова наблюдались проблемы с печенью из-за отека и большого количества лекарств. Фигурист также перенес два инсульта.