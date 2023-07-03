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Кудряшов вернулся в РПЛ, Медведев во втором круге Уимблдона, Павлович на первом месте в рейтинге тяжеловесов

Даниил Медведев подтверждает статус фаворита и проходит во второй круг Уимблдона, Фёдор Кудряшов переходит в воронежский Факел, Сергей Павлович становится лучшим тяжеловесом UFC, а СКА усиливается шведским вратарём. Важные спортивные новости последних дней.

Важные последние новости спорта от UFC до КХЛ

Даниил Медведев во втором круге Уимблдона

По мнению экспертов сайта о букмекерах, Даниил Медведев был явным фаворитом в паре с британцем Артуром Фери. Россиянин смог без труда подтвердить данный статус и пробиться во второй раунд Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах в Лондоне.

В первом круге российский теннисист одержал победу со счётом 3-0 (7-5, 6-4, 6-3). Матч длился 2 часа 11 минут. Во втором раунде Даниил встретится с французом Адрианом Маннарио, который в первом раунде выбил из турнира россиянина Александра Шевченко.

Сергей Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов UFC

Россиянин Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе возглавил рейтинг UFC в своей категории, который в обновлённом виде появился на официальном сайте организации. В списке российский боец опередил француза Сирила Гана.

Это произошло благодаря недавней победе Павловича над Кетисом Блейдсом техническим нокаутом в первом раунде, после чего успешная серия россиянина в ЮФС достигла шести поединков.

Факел заключил контракт с Фёдором Кудряшёвым

Бывший игрок сборной России вновь вернулся в РПЛ и заключил соглашение с воронежским Факелом. Подробности контракта пока держатся в секрете.

«Я очень рад, что вновь вернулся в российский футбол. Находясь в Турции я следил за нашим чемпионатом, и видел то, как Факел добывал путёвку в РПЛ. Команда билась за эмблему, за болельщиков и получала необходимую поддержку. Когда возник вариант с переходом в Воронеж, я сразу сказал Александру Самедову, что не против этой истории. Сейчас завершаю последние дела в Турции и направляюсь в Россию, чтобы быстрее присоединиться к команде и начать приносить ей пользу», - заявил Фёдор в интервью.

Напомним, что Кудряшёв выступал за турецкий Антальяспор с 2020 года, который покинул этим летом в качестве свободного агента в связи с завершением срока контракта. Всего в турецком чемпионате он провёл 110 матчей, забив 1 мяч и сделав 3 результативные передачи.

СКА заключил контракт со шведским голкипером

Питерский хоккейный клуб СКА сообщил о подписании контракта с Юханом Маттссоном. Известно, что соглашение с 31-летним шведом заключено на 1 сезон и будет действовать до 30.04.2024.

Ранее Маттссон выступал за рижское Динамо и екатеринбургский Автомобилист. В общем он провёл в КХЛ 65 матчей, имея 92% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,32.

На международном уровне, в 2012 году, Юхан становился чемпионом мира в составе молодёжной сборной Швеции.