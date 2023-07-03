Спорт

Особенный чемпион: как глухой велосипедист из Великих Лук стал лучшим в стране

Великолукский спортсмен Иван Макаров стал лучшим на чемпионате России по велосипедному спорту для спортсменов с нарушением слуха. Он выиграл гонку-критериум, и теперь будет представлять нашу страну на Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Башкирии.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Как проходят тренировки спортсмена, который ничего не слышит? Можно ли особенности здоровья превратить в преимущества? Почему велосипедный спорт — это чистая математика? Ответы на все вопросы тренер чемпиона Александр Филиппов дал изданию «МК в Пскове».