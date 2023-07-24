Спорт

Турнир по быстрым шахматам памяти Николая Гринчука состоится в Опочке

Регистрация участников турнира по быстрым шахматам памяти Николая Гринчука, который состоится 29 июля в городе Опочка, заканчивается 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Турнир стартует в 11.00 в гимназии имени А. Д. Петрова центра образования Опочецкого района по адресу: улица Коммунальная, 4А.

Главный судья соревнований - спортивный судья первой категории Максим Трефилов (город Великие Луки). Турнир включен в обсчет российского шахматного рейтинга.

Николай Гринчук (1923-2001) - чемпион и многократный призёр Опочецкого района по шахматам, активный участник шахматной жизни города. Ветеран Великой Отечественной войны, награждён Орденом Красной Звезды. Работал в системе сельского хозяйства Опочецкого района с 1960 года, рассказали в федерации шахмат.