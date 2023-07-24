Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Планка» про боль в фитнесе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Планка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Этот проект рассказывает о тонкостях правильного занятия спортом и фитнесом: с чего начать, как похудеть, как правильно заниматься, чтобы улучшить самочувствие, повысить самооценку, выглядеть так, чтобы вызывать уважение окружающих…

Сегодня ведущий Константин Калиниченко и фитнес-менеджер клуба «Планка Фитнес» Алена Шорохова поговорят о боли в фитнесе: что это - «красный флаг» или показатель эффективности?

Напомним, «Планка» - совместный проект радиостанции «ПЛН FM» и фитнес-клуба «Планка Фитнес». Программа выходит каждый последний четверг месяца.