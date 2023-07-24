Спорт

Футбольные команды «Псков» и «Луки-Энергия» готовятся к матчу на «Машиностроителе»

Футбольный клуб «Псков» встретится с великолукской командой «Луки-Энергия» на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 2 августа в борьбе за Кубок России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Посетить матч сможет любой желающий, вход свободный. Начало футбольного матча в 19:00.

Напомним, в предыдущий раз административный центр Псковской области был представлен в Кубке России в 2019 году. Тогда в 1/128 финала «Псков-747» уступил «Луки-Энергии» со счетом 0:1. Максимальным достижением команды в кубковом турнире стала стадия 1/16 финала в 2010 году. Имевший статус профессионального клуба «Псков-747» прошел «Днепр», «Север», тверскую «Волгу», «Балтику» и уступил «Анжи».