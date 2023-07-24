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Спорт

Анонс матча Зенит - Динамо Москва

04.08.2023 14:26|ПсковКомментариев: 0

В центральном матче третьего тура Мир РПЛ «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» будет принимать «Динамо». Стартовый свисток прозвучит 6-го августа в 19:00 по московскому времени. Последние восемь очных встреч на поле на «Газпром Арене» в рамках Мир РПЛ остались за «Зенитом». Есть ли шансы у гостей в этот раз?

 

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Ориентировочные составы на матч Зенит - Динамо Москва:

«Зенит» (4-2-3-1): Кержаков - Караваев, Роберт Ренан, Чистяков, Сантос - Ерохин, Барриос - Бакаев, Клаудиньо, Густаво Мантуан - Кассьера

Не сыграют:Родриго (травма)

«Динамо Москва» (4-2-3-1): Шунин - Даса, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев - Лаксальт, Фомин - Захарян, Тюкавин, Нгамале - Смолов

Не сыграют: Майсторович (травма колена)

«Зенит» начал сезон с выездной победы над «Пари НН» со счетом 2:0, а затем с таким же счетом чемпион России выиграл в рамках ФОНБЕТ Кубка России у «Ахмата». Проверкой на прочность стал матч против «Ростова» и тут снова клуб из Санкт-Петербурга испытывал трудности в плане создания моментов. За весь матч «Зенит» нанес по воротам «Ростова» всего лишь пять ударов и как раз один единственный удар в створ ворот оказался голевым. Прямо сейчас отсутствие Венделла и Малкома значительно ощущается, но если первый все таки может присоединиться к команде, то на замену лучшему бомбардиру прошлого сезона пока что не удалось никого прикупить. По первым матчам неплохо смотрится Кассьера, именно он и забил тот единственный мяч в ворота «Ростова», а вообще на его счету уже три мяча. «Зенит» выиграл у «Динамо» последние восемь матчей на своем поле в рамках Мир РПЛ и ожидаемо является фаворитом в этом матче, но все таки состав у соперника достаточно боевой, да и Личка уже не один раз встречался с «Зенитом», поэтому легкой прогулки у «Зенита» точно не будет.

«Динамо» пока что только привыкает к требованиям Марцела Лички и результаты на данный момент не самые позитивные, но сезон только начался, поэтому вполне можно будет наверстать упущенное. «Бело-голубые» уступили в первом туре на своем поле «Краснодару» со счетом 1:3, а на прошлых выходных сыграли вничью на выезде с «Крыльями», хотя по ходу матча вели со счетом 3:1. «Динамо» хватило на первый там против самарского клуба, а после перерыва команда подсела и позволила сопернику забить два мяча. Федор Смолов после игры сказал, что видит в игре команды большое улучшение, при этом отметил, что команда должна физически выдерживать весь матч так, как играли в первом тайме с «Крыльями». Против «Зенита» будет тяжело все 90 минут оставаться сконцентрированными, но если оборона «бело-голубых» сможет провести хороший матч, то теоретически из Санкт-Петербурга можно увезти хотя бы одно очко. Стоит отметить, что Захарян, Тюкавин и Смолов вполне могут доставить массу проблем обороне «Зенита», как это сделали ростовчане в прошлом туре. 

Хоть это и центральный матч тура, но результат матча, пожалуй, будет достаточно предсказуем. При Марцеле Личке «Оренбург» в прошлом сезоне практически в каждом туре и забивал, и пропускал. С «Динамо» такая же история - все три матча «бело-голубых» получились «верховыми». Пытаться отсидеться весь матч в обороне против «Зенита» вряд ли получится, поэтому гостям будет куда проще попробовать сыграть хоть и вторым номером, но на контратаках пытаться поймать соперника. Добавим, что в последних четырех очных матчах на «Газпром Арене» было забито минимум три мяча.

Ожидаем результативным матч и предлагаем поставить ставку на исход ТБ (2.5) за 1.6. 

Теги: #футбол #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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