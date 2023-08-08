Спорт

Чемпион мира по версии WBO проведет тренировку по боксу в псковском парке

Тренировку по боксу в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России» проведет в Пскове российский боксер в средней весовой

категории, победитель многих международных турниров, мастер спорта

России, член спортивного общества «Динамо» Артур Акавов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото из социальных сетей Артура Акавова

Артур Акавов также обладает титулами чемпиона

Европы и интернационального чемпиона мира по версии WBO. Мероприятие пройдет в парке строителей 10 августа, начало в 16.00.

Организаторы - политическая партия «Единая Россия», Псковское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Федерация бокса города Пскова. Тренировку проводят в поддержку военнослужащих.

Напомним, 1 июня «Единая Россия» запустила масштабный всероссийский спортивный марафон «Сила России». Завершится марафон праздничным фестивалем ко Дню физкультурника, который отмечается в этом году 12 августа.