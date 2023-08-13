Спорт

Соревнования по плаванию среди сотрудников МЧС по СЗФО пройдут в Пскове

Соревнования по плаванию среди главных управлений МЧС России Северо-Западного Федерального округа состоятся в Пскове 16 августа. В них примут участие девять команд СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

65 спортсменов разыграют медали в дисциплине «вольный стиль 100 м» среди мужчин в трех возрастных группах и женщин.

Открытие соревнований состоится в 16:00 по адресу: Набережная реки Великой, 16 - спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Барс».