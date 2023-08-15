Псковичам предлагают стать участниками фестиваля «Плеск»

Кого ждут в роли участников фестиваля уличной культуры «Плеск» в Пскове и что интересного там можно увидеть, рассказала исполняющая обязанности директора Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Ожидают организаторы спортсменов-индивидуалов и команды, которые занимаются уличными видами спорта.
«Мы ждем участников в возрасте от 6 до 35 лет по пяти направлениям: БМХ, МТБ, самокат, скейтбординг, армреслинг и баскетбол. Также будут проводиться мастер-классы по спортивному батуту и роликам. Оценивать будут специалист, настоящие профессионалы своего дела из Санкт-Петербурга, представители академии любителей экстремальных видов спорта SSA (Street Sport Academy)», – поделилась гостья студии.
Участвовать обязательно стоит, продолжила Мария Каменская, потому что участников ждут крутые подарки как в денежном эквиваленте, так и подарки от спонсоров. Зарегистрироваться можно до 18 августа включительно.
Кроме того, будут проходить соревнования по брейкингу в различных категориях, и это будет одно из самых массовых направлений на фестивале.