Спорт

Команда псковской прокуратуры победила в спартакиаде среди организаций и учреждений региона

Команда прокуратуры Псковской области победила в спартакиаде среди организаций и учреждений региона - «Спартакиада 2023», сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Псковской области

В мероприятии приняли участие 23 организации, более 250 спортсменов, из них 20 - работники органов прокуратуры области.

Соревнования проводились по мини-футболу, настольному теннису, компьютерному спорту, дартсу, шахматам и квизу.

Организатор - комитет по спорту и делам молодежи администрации города Пскова.