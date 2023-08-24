Спорт

Работал и футболистом, и продавцом: история успеха псковича, покоряющего московскую медиалигу

Псковичи всегда гордятся своими земляками, которые достигают высот в науке, культуре и, конечно, спорте. Особенно приятно, когда скобари не забывают свои корни. Всё это можно сказать о Владиславе Сакадееве — псковском футболисте, который покоряет московскую Медиалигу под номером 60.

Почему 25-летний футболист успел сменить 5 клубов за свою профессиональную карьеру? Что привело его на работу в чайную лавку? Какие знакомства в шоу-бизнесе он завел после переезда в Москву? Историю Владислава Сакадеева узнавал корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>