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Работал и футболистом, и продавцом: история успеха псковича, покоряющего московскую медиалигу

25.08.2023 13:33|ПсковКомментариев: 0

Псковичи всегда гордятся своими земляками, которые достигают высот в науке, культуре и, конечно, спорте. Особенно приятно, когда скобари не забывают свои корни. Всё это можно сказать о Владиславе Сакадееве — псковском футболисте, который покоряет московскую Медиалигу под номером 60.

Почему 25-летний футболист успел сменить 5 клубов за свою профессиональную карьеру? Что привело его на работу в чайную лавку? Какие знакомства в шоу-бизнесе он завел после переезда в Москву? Историю Владислава Сакадеева узнавал корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>

Теги: #футбол #МК в Пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
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