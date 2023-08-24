Спорт

Международный день бокса отмечается 27 августа

Международный день бокса отмечается сегодня. Этот праздник появился в календаре памятных спортивных дат в 2017 году, Поначалу боксеров поздравляли 22 июля, однако в 2021 году празднование решено было перенести на 27 августа.

Это решение было принято руководством Международной ассоциации бокса. Дату перенесли на конец лета, объяснив, что ранее в это время прошел первый чемпионат мира по боксу.

Отметим, что история бокса в Псковской области насчитывает не одно десятилетие. Спортсмены нашего региона неоднократно становились победителями и призерами соревнований общероссийского и международного уровня.